26 Мая 2022 23:23

Террориста-смертника задержали в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По предварительным данным преступник неоднократно судим, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В провинции Газиантеп обезврежен человек, который был вооружен самодельным взрывным устройством (СВУ).

Неизвестный мужчина подошел к главному входу Управления безопасности провинции Газиантеп и пытался проникнуть на территорию учреждения для совершения акта самоподрыва. По словам очевидцев, он демонстрировал надетый на себя жилет с дистанционным управлением в руке и кричал: «нет Бога, кроме Аллаха!».

Дежурившие на контрольно-пропускном пункте сотрудники правоохранительных органов неоднократно пытались успокоить мужчину и предлагали ему разминировать взрывчатку, но человек не поддавался уговорам.

Вскоре на место происшествия были стянуты специальные службы безопасности, бригады скорой помощи и саперы. Район был оцеплен полицией и перекрыт для движения автотранспорта. Полицейские решили обезвредить террориста. Он был ранен, а СВУ изучено на определение типа взрывчатого вещества с помощью дрона.

В данное время ведется детальное расследование. В результате происшествия иных жертв и пострадавших нет.

До этого министерством внутренних дел Турции сообщалось о ликвидации 12 террористов-смертников.





Фото: eurasialaw.ru