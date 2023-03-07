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    22:31, 06 Март 2023 | GMT +6

    Террорист-смертник взорвал авто сотрудников сил безопасности в Пакистане

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    Фото: vesti.az
    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Девять сотрудников сил безопасности погибли, еще 10 получили ранения, когда террорист-смертник в понедельник подорвал их транспортное средство в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Инцидент произошел в районе Болан, где террорист на своем начиненном взрывчаткой мотоцикле врезался в грузовик полувоенных формирований полиции Белуджистана на границе с районом Сиби, подтвердил в беседе с Синьхуа сотрудник районной полиции Сиби Юсуф Карим Бхангар.

    «Грузовик с 22 военнослужащими был обстрелян террористом возле эстакады. По факту инцидента начато расследование», - сказал Бхангар.

    Он заявил, что в районе звучали предупреждения об угрозе инцидента, и в районах Сиби и Болан уже были усилены меры безопасности, но террористу удалось осуществить свой план на городской окраине несмотря на меры безопасности.

    Ведется дальнейшее расследование инцидента, чтобы выяснить, получил ли террорист какую-либо внутреннюю информацию о передвижении войск, добавил он.

    Бхангар сообщил, что раненые военнослужащие были переведены в близлежащую больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

    Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.


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