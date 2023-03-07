Террорист-смертник взорвал авто сотрудников сил безопасности в Пакистане
Инцидент произошел в районе Болан, где террорист на своем начиненном взрывчаткой мотоцикле врезался в грузовик полувоенных формирований полиции Белуджистана на границе с районом Сиби, подтвердил в беседе с Синьхуа сотрудник районной полиции Сиби Юсуф Карим Бхангар.
«Грузовик с 22 военнослужащими был обстрелян террористом возле эстакады. По факту инцидента начато расследование», - сказал Бхангар.
Он заявил, что в районе звучали предупреждения об угрозе инцидента, и в районах Сиби и Болан уже были усилены меры безопасности, но террористу удалось осуществить свой план на городской окраине несмотря на меры безопасности.
Ведется дальнейшее расследование инцидента, чтобы выяснить, получил ли террорист какую-либо внутреннюю информацию о передвижении войск, добавил он.
Бхангар сообщил, что раненые военнослужащие были переведены в близлежащую больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.