Территорию у реки Сарыбулак очистили от мусора в столице
Во время выполнения работ собрано более 70 мешков с мусором. Основную массу мусора составляют бытовые отходы и полимеры. Полимеры включают в себя пластик, полиэтиленовые пакеты, бутылки, контейнеры для еды, упаковки для торта и т.д.
Вред полимера для окружающей среды и для человека объясняется тем, что он не разлагается и имеет свойство выделять токсичное вещество, что вредит живому организму, накапливается в огромных количествах, по большей части используется как одноразовый продукт. А сжигание полимера приводит к более плачевному исходу, так как в них содержится более 70 высокотоксичных и канцерогенных веществ.
«Необходимость проведенной работы связана не только с очисткой водной глади и акватории от ТБО, но и является частью работ по сохранению экологии и окружающей среды. Аналогичные работы проводятся на реке Есиль и её притоках в административной границе города Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе.