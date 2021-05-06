Территорию рек Есиль и Акбулак очистили от мусора в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ГККП «ЖасНұр» ежегодно ведут работы по очистке водной глади рек и водоёмов города. В настоящее время в рамках экологического месячника эти работы усилены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Проведены работы по саночистке территории рек Есиль – около 20 км, Акбулак – 7 км, Сарыбулак – 4,5км.

С участков реки Есиль и ее притоков специалисты собрали свыше 7 тонн твердых бытовых отходов.

«Стараемся все участки по городу держать в чистоте, но многое зависит от самих жителей и гостей столицы, как они относятся к природе, к своему двору, улице. Жители, организации, компании должны помогать со своей стороны, бережно относиться к своему городу. Везде по городу установлены урны, есть места для сбора, вывоза мусора, просто нужно отнести или отвезти в специально отведённое место», - отметили в профильном управлении.

Напомним, ранее проведена работа по очистке от твердых бытовых отходов берегов реки Сарыбулак на территории от ул. Карасай батыра до ул. Н. Тлендиева протяженностью 2,5 км. Было собрано более 70 мешков с мусором, основную массу которого составили бытовые отходы и полимеры.