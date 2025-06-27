Территорию ЭКСПО в Астане преобразуют: что появится в городке искусственного интеллекта

По словам министра, территория Экспо станет инновационным городком, который будет вносить свою лепту в развитие экономики страны. Уже сегодня там расположены Минцифры, Astana Hub, компания NIT, Astana IT University, Международный финансовый центр Астана.

— И появляется жемчужина этого городка по идее Главы государства — Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai на базе шара Экспо. Этот шар уже сейчас проходит реконструкцию внутри полностью, так называемый ретрофитинг происходит. Экспонаты уже все вывезены, распределены по музеям, по тематикам и так далее, — сообщил Мадиев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Центр ИИ будет будет состоять из восьми этажей. Первый этаж — это общественное пространство: AI-музей, AI-кинотеатр, AI-зона для детей, AI-пространство для проведения ивентов, хакатонов, экспозиций в сфере ИИ.

— То есть это будет та зона, где интерактивно, иммерсивно люди будут воодушевляться идеей ИИ. И как только они воодушевятся идеей ИИ, они будут переходить на следующие этажи, второй, третий этаж, — говорит министр.

На 2-3 этажах разместится программа TUMO Education для детей от 12 до 18 лет по 11 IT-направлениям, включая генеративный ИИ, робототехнику, 3D-моделирование, производство фильмов, музыки.

4-5 этажи будут представлять из себя Tomorrow School. Это первая в регионе школа искусственного интеллекта, которую уже запустили в Astana Hub на 100 посадочных мест.

— Мы уже три набора объявили, на каждый набор более 3 500 заявок. То есть очень большой интерес и очень конкурентная программа для подачи заявок. Поэтому в Astana Hub мы ее пилотировали, очень успешная, в Alem.ai будет масштабироваться примерно где-то на тысячи человек в год. Эта программа от 18 до 24 месяцев. Отличительная ее особенность в том, что она без преподавателей, то есть студенты друг друга обучают. Она от 18 лет и до 45 лет примерно. Будет открыта 24/7. Бесплатно, — проинформировал глава Минцифры.

Также планируется открытие 6-7 таких школ в регионах. Будут привлекаться спонсорские средства.

— Мы планируем отправлять здесь в Астане шатл-басы, в школу привозить. Это экстракуррикулярная активность для школьников. Мы планируем открывать TUMU-боксы в регионах, в сельских населенных пунктах. Такие на 15-20 человек в виде контейнеров классы, чтобы это был как конвейер для обучения IT-специальностям, — отметил Мадиев.

На шестом этаже здания будет располагаться AI-кампус для стартапов.

— Astana Hub сегодня является эксклюзивным партнером различных акселерационных программ, таких как Google for Startups, Alchemist B2B Accelerator, Stanford, StartX программа, Draper University. У нас есть собственная разработка, это где индивидуумы приходят, мы им даем дата-сеты, суперкомпьютер, различные большие языковые модели, и они уже выпускаются как мини-стартапы, то есть это фабрика для стартапов, — пояснил министр.

На седьмом этаже будут R&D-офисы и AI-лаборатории Big Tech компаний.

— У нас уже есть предварительная договоренность с Google, они Google Engineering Training Center там открывают. Есть договоренность с Apple, это Apple Vision лаборатория. Телеграм будет офис там же масштабировать. Компания Aton, это блокчейн-центр. Есть локальные наши биг-тек-компании, такие как Kaspi, Freedom, Яндекс, BI, и так далее, тоже будут лаборатории, — рассказал Мадиев.

На последнем этаже будет располагаться так называемое ИИ-государство, AI-driven government, где будет коллаборация государства, науки и бизнеса по внедрению ИИ в секторах экономики.

— Это как большая воронка, начиная с первого этажа, охватывающая широкие массы населения, идет через детей, студентов, стартапов, bigtech. Так, вместе будут лучшие решения внедряться в сектора экономики. Мы хотим повторить успешную историю Astana Hub, который 6-7 лет назад зародился в столице и сейчас присутствует практически в 20 городах Казахстана, ушел за пределы Казахстана, открыли IT-hub в Кремниевой долине, Саудовской Аравии, Лондоне, Сингапуре. Сейчас вот месяц назад договорились, что в Дубае будем открывать. И поэтому мы считаем, что вот эта идея Президента, Международный центр ИИ — это вот первый и уникальный проект в мире, который появиться здесь. И думаю, что будет масштабироваться по всему миру. Другие страны будут копировать, — добавил министр.

Открытие Центра планируется в октябре этого года.

Ранее Главе государства была презентована концепция Центра искусственного интеллекта AlemAI, который будет расположен в сфере Nur Alem.

Также Премьер-Министр РК Олжас Бектенов предложил странам ЕАЭС объединиться для развития ИИ на базе Alem.ai.

Подробнее о том, что из себя представляет Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, можно посмотреть по ссылке.