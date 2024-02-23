Территорию аэропортов Алматы и Шымкента увеличат за счет частного сектора

Наиболее неблагоприятная ситуация с незаконной застройкой приаэродромной территории наблюдается в Алматы, Шымкент и в Алматинской области, сообщил заместитель Премьер-министра Роман Скляр в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

1 февраля депутаты партии «Ак жол» направили запрос заместителю Премьер-министра Роману Скляру. В запросе депутаты потребовали всестороннее расследование авиакатастрофы пассажирского самолета компании Bek Air 2019 года в Алматы. Депутаты подчеркнули необходимость удаления зданий, которые находятся в опасной близости от аэропортов по всей стране.

В ответ на запрос Скляр рассказал о завершении расследования.

— По итогам расследования, версия попадания самолета в вихревой поток предыдущего борта не нашла своего подтверждения. Так, согласно окончательному отчету причиной крушения явилось обледенение крыла самолета, которое не было обработано противообледенительной жидкостью, — ответил Роман Скляр.

Кроме того, комиссия по расследованию авиационного происшествия дала рекомендации в части ужесточения требований по выдаче земельных участков и строительству на приаэродромной территории, а также о необходимости утверждения соответствующих правил противооблединительной защиты.

— Уполномоченным органом в сфере гражданской авиации эти рекомендации исполнены, — добавил заместитель Премьер-министра.

По его словам, Авиационная администрация Казахстана осуществляет постоянный надзор за обеспечением безопасности полетов, проводится работа по изучению проблемы наличия препятствий, решению вопроса их устранения, а также предупреждению образования новых препятствий на приаэродромной территории аэропортов.

Тем не менее, по факту крушения воздушного судна АО «Bek Air» продолжаются следственные мероприятия для установления ответственных виновных лиц.

— Акиматом города Алматы утвержден план мероприятий по расширению размеров летной полосы аэропорта, включая отчуждение 104 земельных участков площадью 17,4 га. Акиматом Талгарского района Алматинской области принято постановление «О начале принудительного отчуждения земельных участков» площадью 7,3 га, — уточнил в депутатском запросе Роман Скляр.



Для замены существующего ограждения аэродрома города Алматы планируют изъять 49 земельных участков на расстоянии около 60 метров от существующего ограждения.

Также акимат Шымкента принял постановления по изъятию 307 земельных участков для государственных нужд, находящихся в санитарно-защитной зоне. В остальных регионах акиматами продолжается работа по определению земельных участков, подлежащих изъятию, указано в ответе на депутатский запрос.