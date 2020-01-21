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Территория вокзала в Шымкенте оцеплена из-за возгорания

21 Января 2020 10:14
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Территория вокзала в Шымкенте оцеплена из-за возгорания

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Территория вокзала Шымкента была оцеплена из-за возгорания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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«В 02:07 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании железнодорожного вокзала Шымкента. В подсобном помещении на первом этаже произошло возгорание мебели и бумажных коробок на общей площади 6 кв.м. Принятыми мерами пожарных подразделений возгорание ликвидировано в 02:27. До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание 30 человек. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в Комитете по ЧС.

К тушению огня были привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Шымкента. Сотрудники полиции оцепили территорию вокзала.





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Ключевые слова: Происшествия, Безопасность, Шымкент,
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