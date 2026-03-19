Территория СЭЗ «Морпорт Актау» увеличилась до 10 тысяч гектаров

Согласно постановлению, территория СЭЗ «Морпорт Актау» увеличена за счет присоединения земельных участков общей площадью 569,6148 га в целях развития транспортно-логистического потенциала Мангистауской области. В их числе — промышленная зона Мунайлинского района (187 га) и земельный участок ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» (382,6148 га).

Таким образом, общая площадь СЭЗ достигла 10 384,1178 гектара.

СЭЗ «Морпорт Актау» расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозен, а также Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Кроме того, утвержден обновленный территориальный план СЭЗ. В его структуру входят:

портовая зона — 1038,9691 га;

индустриальная зона — 7615,1487 га;

логистическая зона — 1730 га.

Постановлением Правительства также определены новые целевые индикаторы до 2052 года. В частности, общий объем инвестиций планируется увеличить до 1720 млрд тенге, объём производства товаров и услуг составит 1703 млрд тенге.

Ожидается, что количество участников СЭЗ вырастет до 188, а число создаваемых рабочих мест достигнет 9900. Доля казахстанского содержания в производстве сохранится на уровне 83%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.