Территория добра: акция #BizBirgemiz шагает по Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За масками - к швее, волонтёру, воспитателю: единая республиканская акция #BizВirgemiz охватила Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ».

Шахтинск

Акцию #BizBirgemiz поддержали сотрудники детского сада «Балапан» в Шахтинске. Воспитатель Салтанат Жилкибаева и помощник воспитателя Эльвира Карбаева сшили маски для коллег из детсада «Еркетай».

Каркаралинск

В Каркаралинске волонтёры проводят кампанию по раздаче продуктов, медикаментов, масок малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам.

«Сегодня, во время пандемии, я считаю, каждый гражданин обязан проявлять сочувствие, заботиться друг о друге. Нужно сохранить наше единство», - говорит Сая Макашева, хозяйка продуктового магазина, выступившая спонсором этой акции.

Жезказган

В Жезказгане женщины из центра «Ұлағат» принимают заказы на изготовление масок, а волонтёрская организация «Жылы жүрек» шьёт их и раздаёт жезказганцам и гостям города. Также в преддверии Наурыза волонтёры «Жылы жүрек» помогли малообеспеченным семьям продуктами.

Сатпаев

В Сатпаеве при поддержке акимата города сотрудники Центра культуры и творчества имени Ш. Дилдебаева и ремесленники сшили более 100 масок и раздали их.

Бухар-Жырауский район

Центральный сельский округ Бухар-Жырауского района снабжают масками местные производители. По инициативе и.о. директора КарСХОСа Бауыржана Калымова было закуплено материала на 100 тыс. тенге. Так он обеспечил масками не только работников своего производства, но и жителей Центрального.

Мастерицы в день шьют по 300-400 масок, которые тут же раздаются.

Актогайский район

Предприниматель из Актогайского района Дарын Досмахов словом и делом поддерживает #BizBirgemiz.

«Давайте окажем финансовую помощь пожилым и многодетным. Давайте объединимся как нация, чтобы победить коронавирус и противостоять глобальному экономическому кризису. Я тоже приму участие в акции #BizBirgemiz и бесплатно раздам 500 масок. Приглашаю представителей бизнеса принять участие в этом мероприятии», - написал на своей странице в Facebook Дарын Досмахов.

#BizBirgemiz расширяет географию добра.