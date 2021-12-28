Территории бывших урановых рудников огораживают в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Вопрос восстановления защитных покрытий и ограждений на недействующих урановых рудниках вынесли на заседание экологического общественного совета при Северо-Казахстанском областном филиале партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее мы рассказывали , что рудники находились в Айыртауском и им. Габита Мусрепова районах. Законсервировали их в конце 90-х годов. Проблема с ограждением территорий не решалась много лет. Ситуация изменилась только после того, как бывшие рудники передали в коммунальную собственность акиматам.
По информации пресс-службы филиала партии, сейчас территории трех бывших шахт в районе им. Габита Мусрепова огородили колючей проволокой, установили знаки, запрещающие вход.
На рудниках «Грачевское» и «Косачиное» в Айыртауском районе пока ограждения нет. Территории передали в коммунальную собственность акимата района и закрепили за аппаратами акимов Володарского и Украинского сельских округов. Подготовили смету на ограждение территорий. Общая стоимость составила 95 млн тенге.
«Акиматы сельских округов заключили договоры с филиалом Национального центра экспертизы по Акмолинской области на радиационные замеры для выявления загрязнения почвы, воды и воздуха на прилегающих территориях рудников и в ближайших населенных пунктах. Проведенный в октябре в Украинском сельском округе дозиметрический контроль и измерение содержания радона и продуктов его распада в почве показали, что радиационный фон стабильный. На урановом руднике в Володарском сельском округе работы по радиационным замерам завершены, результаты будут предоставлены в ближайшее время», - добавили в пресс-службе.
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