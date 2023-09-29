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    19:17, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Территориальных притязаний у нас не имеется - Касым-Жомарт Токаев

    Президент Казахстана
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что у Казахстана нет никаких опасений относительно территориальных притязаний со стороны России, передает МИА «Казинформ».

    Президент сообщил, что Казахстан поддерживает с Россией регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений.

    - Что касается границы между Казахстаном и Россией - то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, утверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Президент Казахстана Видео
    Автор
    Данира Искакова
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