Территориальных притязаний у нас не имеется - Касым-Жомарт Токаев

Президент сообщил, что Казахстан поддерживает с Россией регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений.

- Что касается границы между Казахстаном и Россией - то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, утверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется, - сказал Касым-Жомарт Токаев.