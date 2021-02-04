Территориальные воды и рыболовная зона на Каспии: Сенат РК одобрил законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената во втором чтении одобрили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, заместитель Премьер-Министра РК, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди отметил, что 8 февраля 2019 года Казахстан ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную 12 августа 2018 года в ходе Пятого каспийского саммита.

«Конвенция стала результатом длительного и весьма сложного переговорного процесса, занявшего более двадцати лет и сопровождавшегося упорными и принципиальными дебатами по каждому вопросу, требовавшему правового урегулирования. По определению Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, Конвенция о правовом статусе стала «Конституцией Каспийского моря». Актауская конвенция создает новый, отвечающий современным требованиям правовой режим Каспия, став новой основой сбалансированной международно-правовой системы взаимоотношений прибрежных стран на море», - сказал Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Сената.

Он отметил, что между прикаспийскими государствами достигнут консенсус по разграничению акватории на зоны с различными режимами – внутренние воды, территориальные воды шириной 15 морских миль, десятимильные рыболовные зоны и общее водное пространство.

«Соблюден баланс интересов прибрежных государств в части суверенных прав на недропользование и свободы общего водного пространства в отношении судоходства, разумного использования биоресурсов, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Урегулирован комплекс вопросов, связанных с защитой окружающей морской среды и использованием биологических ресурсов», - добавил министр.

В рамках имплементации конвенционных норм в проекте Закона предлагается: увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль; ввести в пределах рыболовной зоны «режим рыболовной зоны», определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов в данной акватории; определить компетенцию государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне, а также порядок их взаимодействия.

Вносятся также и другие поправки в действующую редакцию Закона в целях исключения противоречий, пробелов и коллизий, а также обеспечения повседневной служебно-боевой деятельности Пограничной службы КНБ РК.

Данный законопроект Сенат принял во втором чтении.