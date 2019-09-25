Территориальные таможенные органы стран СНГ смогут обмениваться информацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное Соглашение является основным международным договором, регулирующим порядок взаимодействия таможенных службы государств-участников СНГ. С момента подписания Соглашения прошло более 20 лет, в связи с чем нормы данного Соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений. Протокол разработан совместно государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере. В соответствии с Протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы и содержания запроса, выполнения запроса и использования полученной информации. Основным нововведением является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами. Принятие закона будет способствовать обеспечению эффективного взаимодействия и координации таможенных органов государств-участников СНГ в обеспечении таможенного контроля», – сказал первый вице-премьер - министр финансов РК Алихан Смаилов, представляя законопроект.

Отвечая на вопросы депутатов, министр сообщил, что с 1994 по 2019 год проведена значительная работа по развитию международных грузовых и пассажирских перевозок. В частности, модернизирована железнодорожная инфраструктура на участках, приграничных с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном. Работают 9 новых международных сообщений. Создан международный автомобильный коридор Западная Европа - Западный Китай. За прошедший период было построено и реконструировано 11,5 тыс. км автодорог республиканского значения, и 2,5 тыс. км железных дорог. Увеличены портовые мощности на Каспийском море до 27 млн тонн в год. Все эти меры позволили значительно увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок между странами Содружества Независимых Государств.