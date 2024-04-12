Терпят абьюз и побои - о мужчинах, ставших жертвами бытового насилия

Сегодня в обществе остро стоит вопрос борьбы с семейно-бытовым насилием. Суд над Бишимбаевым, который превратился в своего рода «сериал», действительно стал поводом для широкого обсуждения о взаимоотношениях между супругами в семье. Мужчин, избивающих своих жен, важно призывать к строгой ответственности. Однако корреспондент агентства Kazinform решил изучить проблему и с другой стороны и рассказать о мужчинах, получивших серьезный ущерб здоровью от женщин.

Бывают агрессивные женщины

В прошлом году заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге заседания Правительства сообщил, что из общего количества жалоб на семейно-бытовое насилие около 10% поступает от мужчин.

— Конечно, для нас это нонсенс. Но есть и мужья, которые жалуются на своих жен. Их немного, но бывают разные ситуации, — сказал И. Лепеха.

На днях редакция Kazinform обратилась к представителям Министерства внутренних дел и запросила статистику по количеству мужчин, пострадавших от своих жен. В ведомстве ответили, что такой статистики нет. Вероятно, И. Лепеха ранее озвучил приблизительный показатель, основываясь на своем опыте.

В Генеральной прокуратуре также сообщили, что такая статистика не ведется. Однако в СМИ не раз публиковались новости о мужчинах, переживших семейно-бытовое насилие.

Стоит также отметить, что в регионах Казахстана работает немало центров для женщин, которые пострадали от рук своих супругов. В них жертвы насилия могут жить до 6 месяцев, получать материальную и психологическую помощь. Для мужчин, как оказалось, таких центров по стране нет.

От люви до ненависти - один шаг

В Астане 6 лет назад 36-летняя женщина настолько сильно приревновала своего любимого, что в отместку сделала ему «обрезание».

Все началось с того, что гражданка Н. нашла в телефоне своего парня переписку с его сестрой, в которой тот рассказывал о другой девушке и хвалил ее. Также в телефоне друга Н. увидела фотографии других женщин. После чего женщина составила план мести. Она, предложив своему мужчине вступить в интимную связь, привязала его руки и ноги шарфами к кровати. Сначала женщина дала ему две неустановленные следствием таблетки, чтобы усыпить. После стала высказывать связанному мужчине претензии по поводу другой девушки и избивать алюминиевой палкой.

На этом женщина не остановилась. Согласно данным следствия, обколов «Лидокаином» область паха жертвы, гражданка Н. скальпелем сделала надрезы и кастрировала мужчину. В процессе у него открылось сильное кровотечение и подозреваемая на своем авто отвезла пострадавшего в больницу. Там женщину и задержали сотрудники полиции.

По данному случаю было заведено уголовное дело по ст.106 ч.1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также 3 года назад в социальных сетях распространилась информация о том, что взрослый мужчина, имеющий 4 детей, терпит унижения от своей жены.

— Я сильный человек. Только перед женой бессилен. Потому что моя любимая начинает прикрываться близкими. Зимой, в холод, ее родственники выгнали меня на улицу босиком. Голодный и замерзший я еле добрался из Кордая до Алматы. В Алматы у меня есть дом. Жена часто уезжает к своим родственникам. Ради четверых детей, поскольку она не возвращалась, я вынужденно согласился жить с ее родственниками, — поделился он.

Мужчины стыдятся говорить

В социальных сетях также иногда пишут о мужчинах, которые терпят унижения от своих жен. Своим мнением по этому поводу поделился пользователь Facebook, блогер Малик Ораков.

— В сети часто обсуждают вопрос о том, что женщины терпят унижения от мужчин. А о том, что мужчины испытывают давление со стороны женщин, можно сказать, вообще не говорят. Да, есть причины, почему не говорится об этом. Потому, что любой мужчина-казах постыдится сказать, что терпит унижения от своей жены. Так-то есть разные женщины. Лично я знаю многих мужчин, которые из-за плохих жен спились, повесились. Если об этом написать в сети, будут говорить, что «это не мужчина, а слабак». При этом в нашем обществе если женщина терпит унижения от мужчины, то виноват мужчина. Если мужчина терпит унижения от женщин, опять виноват мужчина. На мой взгляд, мужчин, терпящих унижения от женщин, в два раза больше, — написал М.Ораков.

Важно развивать институт отцовства

Депутат Мажилиса Аманжол Алтай тоже считает, что мужчин, испытывающих давление со стороны женщин, немало. И этому есть причины.

— Наши отцы контролировали ситуацию в семье просто глазами. В наше время были понятия «посоветуюсь с отцом», «спрошу у отца», «отец знает». Сейчас все больше детей говорят, «мама знает», «спрошу у мамы», «мама решит». Более того, в информационном пространстве появилось много разного контента, в котором показывается, что казахские мужчины никчемные, трусливые, робкие. В школах мало учителей-мужчин. Понятно, как формируется характер, поведение мальчиков, которые вырастает среди женщин. Понятно, что все это понижает роль отцов в семьях. Поэтому важно развивать институт отцовства, — отметил депутат.

Ранее депутат Мажилиса Жаркынбек Амантай предложил привлекать к ответственности женщин за «провокации» в сфере семейно-бытового насилия.