Терминологическая база должна обеспечивать поиск для любого языкового направления - Адильбек Каба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в онлайн-режиме состоялся республиканский методический семинар «Терминологическая база: опыт и технологии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Комитетом языковой политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

«В настоящее время стремительное развитие цивилизации ведет к максимальному ускорению и систематизации терминов на основе информационных технологий. Сайт «termincom.kz» является необходимой платформой для эффективного решения данного вопроса... Для достижения максимальной гибкости терминологическая база должна обеспечивать поиск для любого языкового направления и раскрывать информационные, лингвистические, технические характеристики терминов», - отметил председатель Комитета языковой политики Адильбек Каба.

В ходе семинара были обсуждены структура и функции современной национальной терминологической базы, пути ее разработки, международный опыт.

На мероприятии с докладами выступили заместитель директора Административного департамента Международного финансового центра «Астана», д. ф.н., академик НАН РК Шерубай Курманбайулы по теме «Создание электронной базы данных терминов – важнейший механизм управления и эффективного использования терминофонда», профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова, д.ф.н. Исакова Сабира Сагынбековна - «Международный опыт создания терминологической базы», научный сотрудник Института языкознания имени А. Байтурсынова Нурлан Шуленбаев - «Терминологическая база казахского языка: опыт, ориентиры, потенциал».

Также с докладом по теме «Опыт построения терминологической базы на основе системы управления Digital library» выступила переводчик, магистр гуманитарных наук Баекеева Айнур Толыбаевна и руководитель управления информационных технологий Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им.Ш.Шаяхметова, магистр филологии Мольдир Бахыткызы с докладом по теме «Возможности электронного терминологического фонда».

Выступившие по теме семинара единогласно отметили, что создание терминологической базы является важным шагом в унификации терминов.

В завершение мероприятия участникам семинара был презентован проект резолюции, спикерам вручены благодарственные письма.