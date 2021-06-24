Терминологическая база должна обеспечивать поиск для любого языкового направления - Адильбек Каба
Мероприятие организовано Комитетом языковой политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.
«В настоящее время стремительное развитие цивилизации ведет к максимальному ускорению и систематизации терминов на основе информационных технологий. Сайт «termincom.kz» является необходимой платформой для эффективного решения данного вопроса... Для достижения максимальной гибкости терминологическая база должна обеспечивать поиск для любого языкового направления и раскрывать информационные, лингвистические, технические характеристики терминов», - отметил председатель Комитета языковой политики Адильбек Каба.
В ходе семинара были обсуждены структура и функции современной национальной терминологической базы, пути ее разработки, международный опыт.
На мероприятии с докладами выступили заместитель директора Административного департамента Международного финансового центра «Астана», д. ф.н., академик НАН РК Шерубай Курманбайулы по теме «Создание электронной базы данных терминов – важнейший механизм управления и эффективного использования терминофонда», профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова, д.ф.н. Исакова Сабира Сагынбековна - «Международный опыт создания терминологической базы», научный сотрудник Института языкознания имени А. Байтурсынова Нурлан Шуленбаев - «Терминологическая база казахского языка: опыт, ориентиры, потенциал».
Также с докладом по теме «Опыт построения терминологической базы на основе системы управления Digital library» выступила переводчик, магистр гуманитарных наук Баекеева Айнур Толыбаевна и руководитель управления информационных технологий Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им.Ш.Шаяхметова, магистр филологии Мольдир Бахыткызы с докладом по теме «Возможности электронного терминологического фонда».
Выступившие по теме семинара единогласно отметили, что создание терминологической базы является важным шагом в унификации терминов.
В завершение мероприятия участникам семинара был презентован проект резолюции, спикерам вручены благодарственные письма.