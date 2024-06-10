Термины на госязыке начнут унифицировать в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 5 июня 2024 года утвердил Правила проведения терминологических работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, правилами определены следующие понятия: Республиканская терминологическая комиссия и Уполномоченный орган в сфере развития языков.

Уполномоченный орган — центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере развития языков. Он осуществляет мероприятия, направленные на унификацию терминов на казахском языке, регулирование терминологических работ.

Также уполномоченный орган совместно с НАО «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова» (Центр) проводит:

мониторинг утвержденных Комиссией терминов;

мероприятия (конференции, семинары, круглые столы) с целью актуализации области терминологии;

лингвистическую экспертизу в целях совершенствования терминологической базы казахского языка;

предварительное публичное обсуждение предлагаемых на утверждение терминов в разделе «Алаң» сайта termincom.kz.

Республиканская терминологическая комиссия — консультативно-совещательный орган при уполномоченном органе, вырабатывающий предложения в области терминологической лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники и культуры. В целях унификации отраслевых терминов на казахском языке комиссия в соответствии с планом работы рассматривает и утверждает термины, прошедшие следующие этапы:

Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК, являющийся рабочим органом комиссии с учетом предложений государственных органов, формирует перечень терминов, который будет рассматриваться на очередном заседании комиссии, и направляет его в центр для проведения лингвистической экспертизы. Центр в составе, утвержденном рабочим органом комиссии, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления терминов, представляемых на рассмотрение комиссии, проводит лингвистическую экспертизу и направляет в рабочий орган комиссии заключение. Рабочий орган комиссии в течение 10 календарных дней после проведения лингвистической экспертизы организовывает заседания соответствующих отраслевых терминологических секций и их протокольные решения направляет в центр для проведения работ по предварительному публичному обсуждению. Представляемые на рассмотрение комиссии термины для предварительного публичного обсуждения размещаются центром в разделе «Алаң» сайта termincom.kz на срок не менее чем 10 календарных дней с приложением протокольных решений заседаний отраслевых терминологических секций, заключений лингвистической экспертизы. Итоги публичного обсуждения не менее чем за пять рабочих дней до проведения заседания центром направляются в рабочий орган комиссии. Рабочий орган комиссии организует заседания комиссии и в течение пяти рабочих дней после подписания протокола направляет перечень утвержденных комиссией терминов в центральные государственные и местные исполнительные органы для использования в работе, в центр — для опубликования в электронном бюллетене комиссии на сайте termincom.kz.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2024 года.