Терминалы заработали в ряде регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов страны заработали терминалы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

«По информации ОЮЛ Союз торговых сетей, у Magnum заработали терминалы в Туркестане, Шымкенте, Кызылорде. Также Magnum открывает ещё один магазин в Алматы по адресу: мкр. Орбита-3, ул. Мустафина, 5Б», - говорится в информационном сообщении.

Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки. АДРЕСА ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, ГДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ: Алматы: Magnum - Радостовца,292 и Халиулина,194, микрорайон Думан, Талгарская трасса. Караганда: все Шымкент: ул. Володарского 1/5, ул.Жиделебайсын 92 в ТК Бекжан Комфорт, ул.А.Байтурсынова,81 Петропавловск: Хименко 2, Н.Назарбаева 252, Конституции 55, Муканова 53, Кошукова 2, Ухабова 4б, Шухова 16, Цум Конституции 13. г. Нур-Султан: практически все магазины Magnum: ул. Субханбердина, ул. Богенбай батыра 26. ул. Абая 48, ул. Абылайхана 27/3, шоссе Алаш, здание 13, ул. Тлендиева 15, ул. Туран 65, ул. Бейбитшилик 30, ул. Кабанбай батыра 21, ул. Кабанбай батыра 6/2, ул. Косшыгулы 9, ул. Айтматова 44, ул. Достык 18, ул. Масати 24, ул. Кенесары 38, ул. Женис 67, ул. Мусрепова 3, ул. Калдаякова 15/1, ул. Кошкарбаева 45А., ул. Бржан Сал 2. По мере восстановления связи и инфраструктуры перечень будет дополняться.







