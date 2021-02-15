Терминалы оплаты Home credit banka не работают из-за технических сбоев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ -Терминалы оплаты Home credit banka не работают по всему Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в колл-центре банка, причиной всему технические сбои. В банке обещают исправить ситуацию до конца дня. Из-за неработы терминалов в некоторых столичных филиалах банка образовались очереди, между тем гражданам необходимо соблюдать дистанцию. Клиентам предлагают как альтернативу совершить платеж через менеджера в кассу, но при этом вам надо оплатить комиссию в 500 тенге.

Напомним, в октябре 2020 года казахстанцы столкнулись с техническими неполадками в операциях на Kaspi.kz. Оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах, а также платежи и переводы были временно недоступны.