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Терминалы обращений установили во всех колониях СКО

21 Января 2023, 17:13
Терминалы обращений установили во всех колониях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за прошлый год количество осужденных возросло на 540 человек. Такие данные привели на коллегии по итогам работы департамента уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, несмотря на рост «тюремного населения» оперативно-режимная обстановка остается стабильной.

На коллегии заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов обратил внимание на рост членовредительств со стороны осужденных. Он потребовал детально разбираться в каждом подобном случае с выяснением конкретных причин, по которым они совершаются.

«Стабильная обстановка в учреждениях не должна достигаться через ущемление прав осужденных и унижения человеческого достоинства. Недопустимы любые формы их проявления. С этого года исключительная подследственность по делам о пытках законодательно определена за прокуратурой. В этой связи главной задачей является своевременное реагирование на все поступающие сигналы о пытках и соблюдение конституционных прав осужденных в местах лишения свободы», - отметил М.Кожамкулов.

В пресс-службе надзорного органа добавили, что во всех колониях области подключили сплошное видеонаблюдение, установили терминалы обращений.


Фото: gov.kz




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