Терминалы для жалоб и обращений установили в колониях СКО
По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, всего установили восемь терминалов в пяти учреждениях.
«Осужденные могут подать заявление об уголовном правонарушении, противоправных действиях других осужденных, ходатайство в суд, жалобу прокурору и уполномоченному по правам человека самостоятельно, обратиться в любой другой государственный орган. Цель - открытость и беспрепятственность подачи жалоб в любой государственный орган», - отметил начальник департамента Рустан Ахметжанов.
Чтобы подать жалобу, осужденный должен ввести персональные данные и подтвердить их своим отпечатком пальца. Таким же образом он может проверить ранее поданные им заявления и жалобы.
В течение трех дней в учреждение приедет прокурор, чтобы уточнить детали обращения.
В департаменте ожидают, что терминалы позволят оптимизировать подачу заявлений и сократить сроки рассмотрения обращений.