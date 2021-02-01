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    14:54, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Терминалы для жалоб и обращений установили в колониях СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В колониях Северо-Казахстанской области установили терминалы, через которые осужденные могут подать обращения и жалобы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, всего установили восемь терминалов в пяти учреждениях.

    «Осужденные могут подать заявление об уголовном правонарушении, противоправных действиях других осужденных, ходатайство в суд, жалобу прокурору и уполномоченному по правам человека самостоятельно, обратиться в любой другой государственный орган. Цель - открытость и беспрепятственность подачи жалоб в любой государственный орган», - отметил начальник департамента Рустан Ахметжанов.

    Чтобы подать жалобу, осужденный должен ввести персональные данные и подтвердить их своим отпечатком пальца. Таким же образом он может проверить ранее поданные им заявления и жалобы.

    В течение трех дней в учреждение приедет прокурор, чтобы уточнить детали обращения.

    В департаменте ожидают, что терминалы позволят оптимизировать подачу заявлений и сократить сроки рассмотрения обращений.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Цифровой Казахстан Правоохранительные органы
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