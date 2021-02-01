Терминалы для жалоб и обращений установили в колониях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В колониях Северо-Казахстанской области установили терминалы, через которые осужденные могут подать обращения и жалобы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, всего установили восемь терминалов в пяти учреждениях.

«Осужденные могут подать заявление об уголовном правонарушении, противоправных действиях других осужденных, ходатайство в суд, жалобу прокурору и уполномоченному по правам человека самостоятельно, обратиться в любой другой государственный орган. Цель - открытость и беспрепятственность подачи жалоб в любой государственный орган», - отметил начальник департамента Рустан Ахметжанов.

Чтобы подать жалобу, осужденный должен ввести персональные данные и подтвердить их своим отпечатком пальца. Таким же образом он может проверить ранее поданные им заявления и жалобы.

В течение трех дней в учреждение приедет прокурор, чтобы уточнить детали обращения.

В департаменте ожидают, что терминалы позволят оптимизировать подачу заявлений и сократить сроки рассмотрения обращений.