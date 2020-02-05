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вчера 22:35
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вчера 19:04
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Терминалы для оплаты взносов по ОСМС установили в поликлиниках Караганды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Теперь жители Карагандинской области могут оплатить взносы в Фонд медицинского страхования через терминалы, которые установлены в поликлиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В поликлиниках Карагандинской области установили терминалы, в которых можно оплатить взносы в Фонд социального медицинского страхования. Платежные аппараты уже есть почти в 30 поликлиниках региона. Воспользоваться этим способом оплаты могут самостоятельные плательщики.
Напомним, с 1 января 2020 года с зарплаты казахстанцев отчисляется 1% в Фонд медицинского страхования. За 15 льготных категорий населения (больше чем за 11 млн человек) взнос в Фонд ежемесячно делает государство. Самозанятое население (с недекларируемым доходом, без оформления ИП) платит единый совокупный платеж (ЕСП). Люди, которые не являются официально безработными (не состоят на учете в центре занятости) и не входят в льготные категории, должны самостоятельно в начале каждого месяца делать взнос за медицинское страхование в размере 5% от МЗП (минимальной заработной платы). В 2020 году эта сумма составляет 2125 тг. От регулярности платежей зависит статус гражданина в системе социального медицинского страхования и доступ к расширенному пакету медицинских услуг.
«Терминалы самообслуживания уже установлены в 28 поликлиниках Караганды, Жезказгана, Балхаша и других населенных пунктов области. Оплатить взносы в фонд медстрахования также можно через кассы банков, Казпочты, терминалы Народного банка, мобильное приложение Kaspi.kz», - дополнила главный эксперт отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Жанар Ракишева.
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