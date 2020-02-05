+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Терминалы для оплаты взносов по ОСМС установили в поликлиниках Караганды

5 Февраля 2020 19:29
Поделиться:
Терминалы для оплаты взносов по ОСМС установили в поликлиниках Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Теперь жители Карагандинской области могут оплатить взносы в Фонд медицинского страхования через терминалы, которые установлены в поликлиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какую бесплатную медпомощь можно получить в частных клиниках
Оказание медицинских услуг в рамках ОСМС разъяснили в ходе пресс-тура В столице прошел пресс-тур по оказанию медицинской помощи в рамках ОСМС Глава Фонда соцмедстрахования лично примет звонки от населения в call-центре

В поликлиниках Карагандинской области установили терминалы, в которых можно оплатить взносы в Фонд социального медицинского страхования. Платежные аппараты уже есть почти в 30 поликлиниках региона. Воспользоваться этим способом оплаты могут самостоятельные плательщики.

Напомним, с 1 января 2020 года с зарплаты казахстанцев отчисляется 1% в Фонд медицинского страхования. За 15 льготных категорий населения (больше чем за 11 млн человек) взнос в Фонд ежемесячно делает государство. Самозанятое население (с недекларируемым доходом, без оформления ИП) платит единый совокупный платеж (ЕСП). Люди, которые не являются официально безработными (не состоят на учете в центре занятости) и не входят в льготные категории, должны самостоятельно в начале каждого месяца делать взнос за медицинское страхование в размере 5% от МЗП (минимальной заработной платы). В 2020 году эта сумма составляет 2125 тг. От регулярности платежей зависит статус гражданина в системе социального медицинского страхования и доступ к расширенному пакету медицинских услуг.

«Терминалы самообслуживания уже установлены в 28 поликлиниках Караганды, Жезказгана, Балхаша и других населенных пунктов области. Оплатить взносы в фонд медстрахования также можно через кассы банков, Казпочты, терминалы Народного банка, мобильное приложение Kaspi.kz», - дополнила главный эксперт отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Жанар Ракишева.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив