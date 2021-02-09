Терминалы для обращений осужденных появились в колониях Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В каждом учреждении департамента уголовно-исполнительной системы Акмолинской области установлены терминалы для отправки обращений осужденных в другие государственные органы в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

В рамках реализации Дорожной карты развития уголовно-исполнительной системы на 2019-2023 годы ДУИС по Акмолинской области установлены в каждом учреждении и запущены в эксплуатацию терминалы для отправки обращений осужденных в другие государственные органы в электронном формате. Это позволит осужденным, находясь в колонии, самостоятельно и в кратчайшие сроки направлять свои жалобы и обращения.

«В учреждении максимальной безопасности ЕЦ-166/4 так же, как и в других подразделениях области, с осужденными провели обучение по использованию терминала. Поскольку устройство имеет функциональные особенности, например, для того, чтобы осужденный сам лично направлял свое обращение, разработчиками девайса предусмотрен биометрический сканер отпечатков пальцев под названием Secugen. Это не просто программа — это база, в которую будут внесены отпечатки пальцев и справочные данные всех осужденных, находящихся в колонии», - поделилась пресс-секретарь департамента Ирина Горнова.

По информации ведомства, терминал состоит из антивандального корпуса, предусмотрены источник бесперебойного питания, сенсорный экран, принтер, веб-камера, удобная сенсорная клавиатура с доступным шрифтом и дополнительные USB-порты для подключения внешних устройств. Главным функциональным принципом терминала является возможность отправки электронных обращений осужденными без участия администрации учреждения, что обеспечивает прозрачность самой процедуры. Только за 2020 год осужденные учреждений Акмолинской области направили 3 165 обращений.