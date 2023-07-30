Теренс Кроуфорд - первый в истории абсолютный чемпион мира в полусреднем весе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе (США) прошёл вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.

Американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) победил другого непобежденного боксера Эррола Спенса (28-1), который впервые в карьере в этом поединке оказался в нокдауне

Всего Эррол оказался в них трижды - один во втором раунде и дважды - в седьмом. Поединок был остановлен в девятом раунде.

35-летний Кроуфорд в этом поединке защищал титул WBO. За карьеру он выигрывал титулы в трех весах.

33-летний Спенс перед этим поединком владел поясами WBC, WBA и IBF. Он всю карьеру провел в полусреднем весе, впервые стал чемпионом мира в 2017 году.