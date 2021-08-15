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Терем Юзефовича в Петропавловске: как выглядит купеческий дом с вековой историей

15 Августа 2021 20:57
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Терем Юзефовича в Петропавловске: как выглядит купеческий дом с вековой историей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске находится уникальный архитектурный памятник начала 20-го века, известный в городе как дом купца Юзефовича, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Петропавловск может похвастать большим количеством купеческих домов и магазинов постройки конца 19-го – начала 20-го века. Город возник в 1752 году как военная крепость, но быстро стал центром торговли благодаря своему географическому положению.

Архивные документы говорят о том, что «в 1777 году в крепости св. Петра выменяно степных товаров больше, чем в Усть-Каменогорской, Семипалатинской, Ямышевской и Омской крепостях вместе взятых». Безусловно, купцы внесли значительный вклад в архитектурный облик Петропавловска. Их дома и магазины до сих пор украшают улицы города.

Одним из самых красивых архитектурных памятников можно назвать дом купца Юзефо

Предположительно, автором проекта является известный архитектор Андрей Зенков. Его имя хорошо знакомо жителям Алматы. В этом городе многие объекты архитектуры – проекты Зенкова.

В различных источниках, основывающихся на работах известного краеведа Михаила Морозова, так описано здание: «Над тамбуром главного фасада расположен шатровый купол, завершающийся шпилем. Стены здания бревенчатые. Фасады украшены декоративными поясками. Оконные проемы обрамлены широкими наличниками сложной формы. Под карнизами фасадов проходит сквозной декоративный орнамент. Кровля имеет сложную форму: над одноэтажной частью здания — двухъярусная, скатная, над двухэтажной частью - вальмовая, двухъярусная. По гребню крыши проходит кованная декоративная решетка. Фундамент и цоколь сложены из обожженного кирпича. Межэтажные перекрытия — деревянные. Сформировавшийся участок здания составляет 4,392 кв.м, огорожен забором с калиткой».

О самом же купце Юзефовиче информации мало. Его называли то лесоторговцем, то лесопромышленником. В некоторых источниках упоминается, что купец любил музыку. И судя по построенному дому, имел неплохой вкус.

Начиная с 1920-х годов, архитектурный памятник занимали различные учреждения. Здесь размещался детский дом, колония для малолетних преступников, лечебное заведение, педагогическое училище, школа рабочей молодежи.

После реставрации в 1985 году здание передали музейному объединению. Сейчас в нем располагается Северо- Казахстанский областной музей изобразительных искусств.

В альбоме Северо-Казахстанского государственного архива «История г. Петропавловска в фотографиях архитектурных памятников» можно увидеть, как выглядел купеческий дом в разные годы.

Дом купца Юзефовича входит в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения.


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#Северо-Казахстанская область   #История Казахстана  
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Автор:

Олеся Жуковень

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