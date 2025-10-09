Терапевты, хирурги и педиатры: каких специалистов не хватает в Казахстане

- Особенно остро ощущается нехватка терапевтов, врачей общей практики, педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов, - сообщил депутат Мажилиса Даулет Турлыханов в своем запросе министру здравоохранения.

По итогам 2024 года дефицит врачей в стране составил 3 954 специалиста. Не хватает и среднего медицинского персонала - 4 505 человек.

Наиболее сложная ситуация складывается в Костанайской области, где по итогам первого полугодия 2025 года не хватает 326 медработников. Аналогичные проблемы наблюдаются в Акмолинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в отдельных сельских районах, где обеспеченность врачами едва достигает 75% от штатной численности.

Дополнительную тревогу, по словам депутата, вызывает и сокращение бюджетного финансирования отрасли. В 2025 году на здравоохранение предусмотрено 2 трлн тенге, тогда как в 2024 году объем составлял 2,8 трлн тенге.

- Сохраняющийся дефицит кадров, старение врачебного состава и рост нагрузки на первичное звено могут существенно замедлить реализацию национальных проектов и программ по развитию здравоохранения, - отметил депутат.

Что предлагают депутаты для решения кадровой проблемы:

— усилить поддержку медиков в регионах, где не хватает кадров. Предоставить льготы, жилье, подъемные выплаты и гранты, а также развивать систему наставничества и переподготовки;

— постепенно увеличить финансирование здравоохранения, повысить стимулирующие выплаты и зарплаты врачам, особенно в сельской местности;

— в концепции развития здравоохранения до 2030 года предусмотреть устойчивое распределение кадров и развитие мобильных бригад для оказания медпомощи в отдаленных районах.

