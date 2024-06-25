Теракты в Дагестане: личности боевиков установлены

Тактика действий террористов была «более глубокой и весовой» по сравнению с атакой в «Крокус Сити Холле». Об этом на брифинге для СМИ заявил глава Дагестана Сергей Меликов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ, в результате проведенного режима контртеррористической операции в Дербенте нейтрализовано двое преступников, в Махачкале — трое.

По фактам вооруженных нападений, Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

Фото: Информационный центр Национального антитеррористического комитета

На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы. Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов.

— Будут проводиться последовательные оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников, которые готовились, в том числе из-за рубежа, — сказал Сергей Меликов в видеообращении к дагестанцам.

В понедельник на пресс-подходе в Махачкале он заявил, что теракты в двух городах были скоординированы по времени, целям и задачам. Тактика действий террористов была «более глубокой и весовой» по сравнению с атакой в «Крокус Сити Холле» в марте этого года.

— Видимо, у бандитов был расчет, совершив одновременно четыре террористические атаки, внести хаос в действия правоохранительных и силовых подразделений, воспользовавшись чем, уйти от ответственности и попыток задержания, — сказал глава Дагестана.

На сегодня личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане, установлены.

Фото: Информационный центр Национального антитеррористического комитета

Как сообщает ряд российских телеграмм-каналов, среди ликвидированных в Дагестане боевиков двое Осман и Адиль Омаровы сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. По информации Telegram-канала Baza, еще одним боевиком был Абдусамад Амадзиев. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что одним из боевиков может быть боец ММА Гаджимурад Кагиров, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова.

Сам глава Сергокалинского района Дагестана М. Омаров в воскресенье был задержан, в его доме прошли обыски. Он подал заявление об отставке, а также был исключен из членства в правящей партии «Единая Россия».

Фото: Информационный центр Национального антитеррористического комитета

Как сообщалось ранее, неизвестные в Дербенте и Махачкале 24 июня в день Святой Троицы совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами теракта стали 15 сотрудников полиции, 4 гражданских лица, в том числе православный священник. В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

В связи с терактом свои соболезнования выразили лидеры страны и главы международных организаций.