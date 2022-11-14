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Теракт в Стамбуле совершила женщина - вице-президент Турции Фуат Октай

14 Ноября 2022, 00:51
Теракт в Стамбуле совершила женщина - вице-президент Турции Фуат Октай
14 Ноября 2022, 00:51

Теракт в Стамбуле совершила женщина - вице-президент Турции Фуат Октай

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва на пешеходной улице Истикляль погибли 6 человек, 81 человек пострадал. На место ЧП прибыли наряды полиции, которые приняли меры безопасности на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

Полиция приняла усиленные меры безопасности вокруг учебно-исследовательской больницы Таксим, куда были доставлены некоторые раненые.

В районе, где произошел взрыв, оперативно-следственная группа завершила работу. Полицейские перекрыли улицу Истикляль и площадь Таксим для движения транспорта и пешеходов. Подземный переход на улице Таксим Джумхуриет в направлении Шишли-Тарлабаши и мост Ункапаны (Ататюрк) в направлении Таксим также временно закрыты для движения транспорта.

Президент Эрдоган, который провел встречу перед визитом в Индонезию, сказал: «Может быть, было бы неправильно говорить однозначно, что это терроризм, но первые события, первая информация, которую передал губернатор, говорит, что это так», — сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил: «На данный момент есть предположения, что теракт совершила женщина».

По информации вице-президента Фуата Октая, на данный момент скончались 6 человек, 4 из них на месте происшествия, 81 раненый. Двое из них серьезно.

Октай подтвердил слова президента Эрдогана, сказав: «Мы считаем, что это террористический акт, произошедший в результате того, что нападавший, по нашему мнению это женщина, взорвал бомбу».

Как сообщал ранее собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Стамбуле, взрыв произошел в 16:30 по местному времени на улице Истикляль в Таксиме. Это очень оживленный торговый район с ночными клубами и ресторанами. Он расположен вокруг одноименной площади с монументом «Республика». Это излюбленное место местных жителей и иностранных туристов. На главной пешеходной улице Истикляль, находятся кинотеатры, кафе и магазины известных брендов XIX века. Здесь же ходят старинные красные трамваи.


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