Теракт в Крокусе: 15 обвиняемых приговорили к пожизненному сроку
Второй Западный окружной суд Москвы приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого в марте 2024 года стали 149 человек, передает агентство Kazinform.
К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили обвиняемым автомобиль и квартиру. Также конфискованы квартира и машина, которые были предоставлены пособниками исполнителям теракта.
Кроме того с большинства фигурантов взыскано по 265 тыс. рублей, пишет ТАСС.
В целом суд в рамках уголовного дела удовлетворил все 27 гражданских исков.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли около 150 человек, еще более 600 получили ранения и различные травмы. Материальный ущерб, причиненный концертному комплексу и инфраструктуре, следствие оценило в 6 млрд руб.
Ранее США сообщили о задержании одного из предполагаемых организаторов теракта в «Крокусе».