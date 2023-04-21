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Теракт на юге Казахстана предотвратили сотрудники КНБ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 11:37
Теракт на юге Казахстана предотвратили сотрудники КНБ Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подразделения антитеррора Комитета Национальной безопасности предотвратили теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовил гражданин одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«В столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. 8 ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях. По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще 4 гражданина Казахстана», - сказано в сообщении Комитета.

В ведомстве добавили, что при координации Штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма.


Борьба с преступностью   Безопасность   КНБ  
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