Теплый октябрь: обновлены температурные рекорды в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отдельные дни октября обновлены рекорды максимальных значений температур воздуха, которые были зафиксированы в конце второй и третьей декад на крайнем севере, северо-востоке и на востоке Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

К примеру, на метеорологической станции Кишкенеколь (Северо-Казахстанская область) днем 18 октября температура воздуха составила +18,1°С , в результате обновился предыдущий рекорд этого дня, который составлял +16,8°С и был зафиксирован в 2009 году.

Днем 20 октября на метеорологической станции Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область) наблюдалась самая высокая температура воздуха +22,1°С, в результате обновился предыдущий рекорд этого дня, который составлял +20,9°С в 1989 году.

24 октября на метеорологической станции Экибастуз (Павлодарская область) днем была зафиксирована самая высокая температура воздуха +16,2°С, в результате чего обновился предыдущий рекорд этого дня, который составлял +14,7°С в 1991 году.

Между тем, в первой декаде октября почти по всей территории республики была зафиксирована волна холода, в связи с чем, в ночные часы были перекрыты рекордные значения температуры воздуха.

К примеру, 2 октября на метеорологической станции Аяккум (Актюбинская область) ночью была зафиксирована самая низкая температура воздуха -2,7°С, тем самым был перекрыт рекорд 1976 года, когда температура воздуха достигала отметки -1,0°С. 9 октября на метеорологической станции Актау (Мангистауская область) наблюдалась самая низкая температура воздуха +1,8°С, тем самым был перекрыт рекорд 1987 года, когда температура воздуха здесь достигала отметки +2,2°С.