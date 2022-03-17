Тёплый и дождливый март обещают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Тёплый и дождливый март прогнозируют синоптики в Алматы. В РГП «Казгидромет» представили консультативный прогноз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации метеорологов, средняя за месяц температура воздуха ожидается +5 градусов, что выше нормы на 2° градуса.

«В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3-8°С до -3+2°С, днём от +4+9°С до +9+14°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха

ночью от -3+2°С до +2+7°С, днём от +9+14°С до +14+19°С. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до -7-12°С, днём до +4+9°С. В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью до -2+3°С, днём до +12+17°С. Затем - понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С, днём до +7+12°С»,- рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по г. Алматы Даулет Кисебаев.

В конце марта в Алматы ожидается повышение температуры воздуха ночью до +1+6°С, днём до +13+18°С.

«Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 76 мм). Осадки (преимущественно дождь), ветер 15-20 м/с ожидаются в начале и в конце первой, в начале и во второй половине второй, в середине третьей декады. Туман ожидается часто в течение месяца. Гололед вероятен в начале и в середине месяца», - заключили в РГП «Казгидромет».