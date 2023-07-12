Теплые остановки установят в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - К зиме в Костанае планируется установить 15 новых теплых остановок, 8 из которых - будут с помещением под бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

«В рамках подготовки городского пространства к зимнему сезону и в целях организации удобств жителям в холодный период, запланирована работа по обустройству остановочных павильонов. Будет установлено 8 теплых остановочных павильонов с помещением под бизнес, 7 теплых остановочных павильонов без дополнительных помещений»,- сообщили в городском профильном ведомстве.

Планируется, что все теплые павильоны будут оснащены кондиционером, тепловой завесой, оборудованных видеокамерами как внутри, так и с наружи с выводом в ситуационный центр «I-Komek».

Фото: отдел ЖКХ акимата Костаная

«Также в планах замена 15 старых остановочных павильонов по проспекту Абая на новые современные остановки. Дизайн открытых остановок соответствует типу планируемых к установке теплых павильонов для поддержания единого кода города. Старые демонтированные павильоны с проспекта будут переустановлены на окраины города»,- добавили в отделе ЖКХ.

Сами проекты эскизов отдел акимата опубликовал в Instagram, причем они на стадии обсуждения и могут быть изменены.

Фото: отдел ЖКХ акимата Костаная