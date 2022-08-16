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Теплую сухую осень прогнозируют синоптики в Казахстане
16 Августа 2022 14:39

Теплую сухую осень прогнозируют синоптики в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сезонный прогноз погоды на осень 2022 года по территории Казахстана представил Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

Осенью ожидаются как ненастные дни, с неустойчивым характером погоды, с дождями, порывистым ветром, так и теплые солнечные дни.

Согласно консультативному сезонному прогнозу погоды на осень, в первые два осенних месяца на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°. И ноябрь ожидается теплым на большей части республики, около нормы лишь – в Западно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской, в северной половине Павлодарской области.

Количество осадков в первые два месяца осени в сентябре и в октябре на большей части Казахстана прогнозируется меньше нормы, то есть будет преимущественно сухо. В ноябре осадки в большинстве областей страны предполагаются – около климатической нормы.

Сезонный прогноз погоды выпускается шесть раза в год: один прогноз на теплое полугодие, один прогноз на холодное полугодие, которые уточняются четырьмя квартальными прогнозами на зиму, весну, лето и осень по 17 областям Республики Казахстан:

- 15 февраля на весну (март-май);

- 15 марта на теплый период (апрель-октябрь);

- 15 мая на лето (июнь-август);

- 15 августа на осень (сентябрь-ноябрь);

- 15 октября на холодный период (ноябрь-март);

- 15 ноября на зиму (декабрь-февраль).

Прогноз на сезон содержит:

- таблицу средних многолетних значений температуры воздуха за месяц и суммы осадков (норма) по территории областей РК по ряду наблюдений с 1991 по 2020 гг;

- краткую характеристику ожидаемого распределения отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений (норма) по областям РК;

- карты ожидаемых отклонений средней за месяц температуры воздуха от нормы;

- карты ожидаемых отклонений количества осадков от нормы.

Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров (температура воздуха и количество осадков), выраженных в виде отклонений (аномалий) от климатических величин (многолетняя норма) для рассматриваемого сезона.


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