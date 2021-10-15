Теплую погоду прогнозируют в Казахстане 16-18 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана, почти по всей республике установится сухая, тёплая погода. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на западной части страны, под влиянием ложбины циклона, ожидается дождь.

На западе и юге страны сохранятся усиление ветра, пыльные бури. Основной фон температуры воздуха днем на западе, северо-западе республики 12....22 тепла, на севере, востоке и в центре республики 13...20 тепла, на юге, юго-востоке страны 13....23 тепла.