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    Тепловые сети в Экибастузе отремонтируют за счет государства

    29 Марта 2023, 19:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тепловые сети в Экибастузе планируется отремонтировать за счет бюджетных средств, саму ТЭЦ – за счет средств собственника. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, собственником Экибастузской ТЭЦ является АО «Павлодарэнерго», которое, в свою очередь, является частью корпорации АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

    «Подготовлена программа между акиматом Павлодарской области и компанией «ЦАЭК» по ремонтной программе. Работы по финансированию ведутся в рамках подписанного меморандума, по тепловым сетям – оформляются бюджетные заявки, принято решение из бюджета финансировать. В станцию собственник сам будет вкладывать», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК.

    Он отметил, что после завершения отопительного сезона планируется провести испытания на трубах, чтобы более детально понять, какой объем работ необходимо выполнить. В том числе конкретный километраж труб, которые нужно заменить, какие объемы финансирования нужно будет привлечь.

    Ранее сообщалось, что протяженность теплосетей в Экибастузе составляет 420 км, 322 км принадлежат АО «Центрально-Азиатской энергетической корпорации» (ЦАЭК). Авария, которая произошла в конце прошло года, произошла именно на сетях ЦАЭК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Павлодарская область Сенат Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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