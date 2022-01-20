Тепловые датчики установили на дороге Актогай – Балхаш
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники КаздорНИИ установили датчики по мониторингу водно-теплового режима дорожных конструкций на участке автомобильной дороги Актогай – Балхаш, км 415, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Эта система мониторинга применяется в дорожной сети Казахстана впервые и специально собрана. Она осуществляет автоматизированный сбор параметров водно-теплового режима дорожной конструкции в точках стационарного контроля с трансфером и консолидацией данных в центре мониторинга.
Перед установкой каждого комплекта датчиков в лаборатории КаздорНИИ была проведена их калибровка. Калибровка осуществлялась для различных видов материалов дорожной одежды и грунтов земляного полотна.
Также необходимо отметить, что непосредственно при установке датчиков на экспериментальном участке требуется отработка/апробация программного обеспечения, соединения с сервером, проведение настройки сети для передачи данных точек стационарного контроля (ТСК) в центр мониторинга по каналам GPRS и др.
Установленные датчики позволят провести полномасштабные исследования водно-теплового режима дорожной конструкции при разных климатических условиях Казахстана. Это даст возможность корректировать технологию строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в разных регионах страны с учётом изменения климата.
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