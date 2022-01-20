Тепловые датчики установили на дороге Актогай – Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники КаздорНИИ установили датчики по мониторингу водно-теплового режима дорожных конструкций на участке автомобильной дороги Актогай – Балхаш, км 415, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Эта система мониторинга применяется в дорожной сети Казахстана впервые и специально собрана. Она осуществляет автоматизированный сбор параметров водно-теплового режима дорожной конструкции в точках стационарного контроля с трансфером и консолидацией данных в центре мониторинга.

Перед установкой каждого комплекта датчиков в лаборатории КаздорНИИ была проведена их калибровка. Калибровка осуществлялась для различных видов материалов дорожной одежды и грунтов земляного полотна.

Также необходимо отметить, что непосредственно при установке датчиков на экспериментальном участке требуется отработка/апробация программного обеспечения, соединения с сервером, проведение настройки сети для передачи данных точек стационарного контроля (ТСК) в центр мониторинга по каналам GPRS и др.

Установленные датчики позволят провести полномасштабные исследования водно-теплового режима дорожной конструкции при разных климатических условиях Казахстана. Это даст возможность корректировать технологию строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в разных регионах страны с учётом изменения климата.