Тепловоз врезался в автомобиль в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошло очередное дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с места аварии, на которых видно пострадавший от столкновения с тепловозом автомобиль, появились в социальной сети. В комментариях пользователи указали, что за рулем «Citroën C4» находилась женщина. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что 50-летним водителем автомашины марки «Citroën C4» были нарушены требования знака 2.5 «STOP» Правил дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, оба водителя трезвы. Проводится дознание. В отношении водителя автомобиля будет собран и передан материал в Специализированный административный суд города Петропавловска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, похожее ДТП на железнодорожном переезде произошло в марте.