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    15:38, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Тепловоз врезался в автомобиль в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошло очередное дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии с места аварии, на которых видно пострадавший от столкновения с тепловозом автомобиль, появились в социальной сети. В комментариях пользователи указали, что за рулем «Citroën C4» находилась женщина. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    «По прибытию на место происшествия было установлено, что 50-летним водителем автомашины марки «Citroën C4» были нарушены требования знака 2.5 «STOP» Правил дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, оба водителя трезвы. Проводится дознание. В отношении водителя автомобиля будет собран и передан материал в Специализированный административный суд города Петропавловска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

    Напомним, похожее ДТП на железнодорожном переезде произошло в марте.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
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