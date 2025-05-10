13:20, 10 Май 2025 | GMT +5
Тепловоз столкнулся с машиной в Костанае
На железнодорожной станции Қостанай при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как уточнили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» пострадавших в результате инцидента нет.
По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил правила проезда через железнодорожные пути, что и стало причиной происшествия.
В настоящее время проводится служебное расследование.
АО «НК «Қазақстан темір жолы» напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных путей.
Ранее водитель трактора погиб при столкновении с поездом на ж/д участке Есиль-Аркалык.