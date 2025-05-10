РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:20, 10 Май 2025 | GMT +5

    Тепловоз столкнулся с машиной в Костанае

    На железнодорожной станции Қостанай при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тепловоз
    Фото: David Gubler / Wikimedia

    Как уточнили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» пострадавших в результате инцидента нет.

    По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил правила проезда через железнодорожные пути, что и стало причиной происшествия.

    В настоящее время проводится служебное расследование.

    АО «НК «Қазақстан темір жолы» напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных путей.

    Ранее водитель трактора погиб при столкновении с поездом на ж/д участке Есиль-Аркалык.

    Теги:
    ДТП Регионы Костанайская область КТЖ Железная дорога Происшествия Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают