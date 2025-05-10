Тепловоз столкнулся с машиной в Костанае

Как уточнили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил правила проезда через железнодорожные пути, что и стало причиной происшествия.

В настоящее время проводится служебное расследование.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных путей.

Ранее водитель трактора погиб при столкновении с поездом на ж/д участке Есиль-Аркалык.