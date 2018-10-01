Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 9 °С
Алматы: 13 °С
USD 368.70 EUR 423.53
RUB 5.57 CNY 53.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тепловоз сбил мужчину в Капшагае

11 Октября 2018 20:50 73
Поделиться:
Тепловоз сбил мужчину в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вдоль железной дороги города Капшагай Алматинской области найдено расчлененное пополам тело мужчины. Видео c места происшествия распростряняется в WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Вышли из школы и пропали: двух подростков ищут в Талдыкоргане
«Шутку» над одноклассником в Актау рассмотрит Комиссия по делам несовершеннолетних Самоубийство совершил военнослужащий в Актау

На фотографиях можно заметить, что рядом с телом мужчины лежат бутылка и его верхняя одежда.

Акимат города Капшагая подтвердил инцидент. По его информации, случай произошел 8 октября около 09:50 утра. Жителя Карасайского района, 1982 года рождения, сбил тепловоз. Как отмечается, погибший до инцидента проиграл в казино.

Тепловоз сбил мужчину в Капшагае

Автор: Самал Кабышева

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив