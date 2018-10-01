Тепловоз сбил мужчину в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вдоль железной дороги города Капшагай Алматинской области найдено расчлененное пополам тело мужчины. Видео c места происшествия распростряняется в WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На фотографиях можно заметить, что рядом с телом мужчины лежат бутылка и его верхняя одежда.

Акимат города Капшагая подтвердил инцидент. По его информации, случай произошел 8 октября около 09:50 утра. Жителя Карасайского района, 1982 года рождения, сбил тепловоз. Как отмечается, погибший до инцидента проиграл в казино.





Автор: Самал Кабышева

Перевод: Сабина Биржанкызы