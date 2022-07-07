7 Июля 2022 19:25

Тепловоз сбил 17-летнего юношу в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау тепловоз насмерть сбил 17-летнего юношу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в линейном отделе полиции на железнодорожной станции Атырау, трагический случай произошел на перегоне «Акжайык-Тендык» в городском микрорайоне Кара депо. По словам машиниста, заметив на железнодорожных путях человека, он не успел затормозить.

«Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время по делу идут необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.