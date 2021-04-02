Тепловоз и грузовик столкнулись в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вблизи поселка Шубарколь Карагандинской области на железнодорожном переезде перегона Нурдала - Дорожный однопутного участка Аркалык – Шубарколь столкнулись тепловоз и КамАЗ. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 апреля 2021 года в 08 часов 20 минут на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Нурдала - Дорожный однопутного участка Аркалык – Шубарколь Костанайского отделения ГП произошло столкновение грузового автомобиля «Камаз» с тепловозом.

«При следовании по участку со скоростью 60 км/ч (установленная на данном участке 70 км/ч) машинист локомотива увидел выезжающий автомобиль, на подаваемые сигналы водитель не реагировал. Машинистом применено экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате ДТП произошел сход и опрокидывание тепловоза на бок. Жертв и пострадавших нет. Повреждения пути нет. Инцидент не повлиял на задержку поездов», - сообщили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ».

Причиной происшествия явилось нарушение водителем транспортного средства Правил дорожного движения. Водитель автомашины выехал на переезд, не убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава и проигнорировав красный сигнал светофора. Переездная сигнализация работала исправно.

Фото: www.instagram.com/tilshi_askar