22 Июля 2022 15:11

Тепловиков оштрафовали почти на 1 млн тенге в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарских тепловиков оштрафовали почти на 1 млн тенге. Причиной стал тротуар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

21 июля представители городского отдела жилинспекции заметили, что тротуарную зону у Дворца школьников тепловики после раскопок вовремя не восстановили.

«На место пригласили сотрудников местной полицейской службы, которые привлекли ТОО «Павлодарские тепловые сети» к административной ответственности по второй части статьи 505 КоАП РК», - говорится в сообщении ведомства.

Виновным выписали штрафы, общая сумма которых составила 918,9 тыс. тенге.