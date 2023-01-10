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Тепловики Атырау заявили о готовности к сильным морозам

10 Января 2023, 08:11
Тепловики Атырау заявили о готовности к сильным морозам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Как тепловики готовы к аномальным для региона морозам в -30 градусов, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для предупреждения нештатных ситуаций в области созданы аварийные бригады. Ход прохождения общего отопительного сезона находится на постоянном контроле областной межведомственной комиссии. АО «АтырауЖылуЭлектрОрталығы», обеспечивающее теплоснабжение населения, работает на основе утвержденного температурного графика в соответствии с реальной температурой наружного воздуха. В настоящее время фиксированная тепловая мощность составляет 798 Гкал/ч. С понижением температуры мощность будет увеличена. Отопительный сезон в области проходит в штатном режиме»,- сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сериккали Канапин.

На сегодняшний день в регионе теплом обеспечены 412 объектов образования, 144 объекта здравоохранения области и 1 798 многоэтажных жилых домов, в том числе 1 224 многоэтажки в городе.

О понижении температуры до -30 градусов предупредили жителей Атырауской области


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