Теплотрасса горела в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Загорелись 30 метров изоляции теплотрассы, 50 квадратных метров сухой травы и мусора, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Pavlodarnews.kz.

Пожар произошел утром 2 августа на пересечении улиц Мира и Торайгырова, в двух километрах от пожарной части №1.

Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил 30 погонных метров изоляции теплотрассы, 50 квадратных метров сухой травы и мусора.

«Пожар локализовали в 11:45, потушили в 11:59, – сообщили в ДЧС. – Причиной стало неосторожное обращение с огнем. На место выезжали семь сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, использовали две единицы техники. Помогали РТП – Саттаров, УЧС – Женис».