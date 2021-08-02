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    14:30, 02 Август 2021 | GMT +6

    Теплотрасса горела в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Загорелись 30 метров изоляции теплотрассы, 50 квадратных метров сухой травы и мусора, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Pavlodarnews.kz.

    Пожар произошел утром 2 августа на пересечении улиц Мира и Торайгырова, в двух километрах от пожарной части №1.
    Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил 30 погонных метров изоляции теплотрассы, 50 квадратных метров сухой травы и мусора.

    «Пожар локализовали в 11:45, потушили в 11:59, – сообщили в ДЧС. – Причиной стало неосторожное обращение с огнем. На место выезжали семь сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, использовали две единицы техники. Помогали РТП – Саттаров, УЧС – Женис».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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