Теплоснабжение восстанавливают в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе 19 февраля к 02.30 на теплоцентрали уже запустили три дополнительных котла. Об этом сообщил ночью во время прямого эфира в Instagram аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает МИА «Казинформ».

«На данный момент в работе находятся три водогрейных и столько же энергетических котлоагрегатов. Температура сетевой воды на выходе из ТЭЦ составляет 51 градус. Для полного прогрева сетевой воды в системе теплоснабжения всего города потребуется 8-9 часов. К утру планируется достигнуть оптимальных температурных параметров в 65-70 градусов, что позволит жителям ощутить улучшение теплоснабжения непосредственно в жилых домах», — сказал глава региона.

По информации пресс-службы акима области, к 07.00 19 февраля температура подачи сетевой воды на станции составила 62 градуса.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в 4.55 на станции произошел порыв на трубопроводе. Для локализации места повреждения трубопровода поочерёдно остановили котлоагрегаты №№ 12, 13, 15 и сетевые насосы. Работники станции сразу же отсекли поврежденный участок и начали ремонт. В 16.30 повреждение удалось полностью устранить. Сразу после этого рабочие приступили к растопке трех котлов.







Фото Константина Шелкова





