Теплоснабжение модернизируют в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области ведется активная работа по ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения, что позволит улучшить условия жизни населения. Об этом аким региона Ермек Маржикпаев заявил на онлайн-брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере теплоснабжения в прошлом году в результате реализации девяти проектов строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей дополнительно подключены к теплу 61 многоэтажный жилой дом, 454 частных дома, 31 социальный объект и обеспечено качественным теплоснабжением порядка 11 тысяч человек в шести районах и областном центре. В этом году работа будет продолжена. Планируем построить и отремонтировать котельные и тепловые сети в Степняке, Макинске, селах Акмол, Астраханка и в областном центре», - сказал аким области.

К слову, в этом году в области планируется реализация 10 проектов по модернизации объектов теплоснабжения с охватом около 9 тысяч человек.