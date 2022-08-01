Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Теплосети ремонтируют на нескольких участках в Петропавловске
1 Августа 2022 16:41

Теплосети ремонтируют на нескольких участках в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ремонт тепловых сетей проводится сразу на четырех участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», завершается капитальный ремонт на тепловой сети вдоль улицы Крепостной. При проведении гидравлических испытаний на этом участке обнаружили повреждение трубопроводов. Замене подлежит теплосеть длиной 60 метров.

Впервые за 10 лет меняют теплосети по улице Конституции Казахстана. В ТОО «Петропавловские тепловые сети» уточнили, что трубопровод здесь резервный, используется для повышения надежности теплоснабжения в зимний период. На время ремонта горячую воду отключать не будут.

По улицам Сатпаева и Кошукова идет реконструкция участка теплосети, который за 30 лет эксплуатации выработал ресурс. В результате – большое количество повреждений. На время ремонта 30 многоэтажных жилых домов подключили к горячему водоснабжению по резервным тепловым сетям. Движение по участкам улицам перекрыто. Завершат строительство нового канала для трубопроводов и тепловых камер к концу августа. Затем - благоустройство территории и восстановление дорожного полотна.

Параллельно большой ремонт идет на Петропавловской ТЭЦ-2. Теплоцентраль обещают подготовить к началу отопительного сезона.



Новости по теме
Свыше 489 млн тенге за отопление вернут потребителям в Казахстане
Поселки близ Нур-Султана подключат к отоплению и водоснабжению
Вышедшие из строя фонтаны восстанавливают в Таразе
Читайте также
Сколько угля отгружено на коммунально-бытовые нужды и населению в Казахстане
Цену на газ снизили на 21% для всех потребителей Кызылординской области
Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии
Мировое потребление угля в 2022 году может достигнуть рекорда - прогноз
Регистрация показаний электросчетчиков в столице перешла в ведение АО «Астана-РЭК»
Жилые дома остались без света из-за поврежденных высоковольтных линий в Атырау
Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
Ветровую электростанцию мощностью 100 МВт ввели в эксплуатацию в Абайской области
Популярное
1 Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
2 Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
3 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
4 Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей
5 Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив