1 Августа 2022 16:41

Теплосети ремонтируют на нескольких участках в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ремонт тепловых сетей проводится сразу на четырех участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», завершается капитальный ремонт на тепловой сети вдоль улицы Крепостной. При проведении гидравлических испытаний на этом участке обнаружили повреждение трубопроводов. Замене подлежит теплосеть длиной 60 метров.

Впервые за 10 лет меняют теплосети по улице Конституции Казахстана. В ТОО «Петропавловские тепловые сети» уточнили, что трубопровод здесь резервный, используется для повышения надежности теплоснабжения в зимний период. На время ремонта горячую воду отключать не будут.

По улицам Сатпаева и Кошукова идет реконструкция участка теплосети, который за 30 лет эксплуатации выработал ресурс. В результате – большое количество повреждений. На время ремонта 30 многоэтажных жилых домов подключили к горячему водоснабжению по резервным тепловым сетям. Движение по участкам улицам перекрыто. Завершат строительство нового канала для трубопроводов и тепловых камер к концу августа. Затем - благоустройство территории и восстановление дорожного полотна.

Параллельно большой ремонт идет на Петропавловской ТЭЦ-2. Теплоцентраль обещают подготовить к началу отопительного сезона.



