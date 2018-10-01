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Теплоход затонул в Черном море

13 Октября 2018 17:45 112
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Теплоход затонул в Черном море

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Теплоход с грузом металлолома затонул в Черном море, находившийся на борту экипаж спасен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

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«Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана. «Чувствуют они себя нормально», - уточнили в Росморречфлоте.

В 06:45 мск от дежурного морского спасательного центра Севастополя поступила информация о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в Черном море в 50 милях от берега. Судно получило крен, его экипаж эвакуировался на спасательный плот. На помощь были направлены морские суда, в том числе танкер «Минерва», который и поднял на борт экипаж аварийного теплохода.

«Сам теплоход затонул», - сообщили в Росморречфлоте. Глубина в этом месте составляет 1900 м. Угрозы загрязнения нет.

Отмечается, что причиной затопления судна могло стать смещение груза.

«Ночью, вероятно из-за смещения груза, произошел опасный крен судна, и капитан принял решение запросить помощи», - сказал собеседник агентства.

По данным спасательного центра, сухогруз перевозил металлолом в Турцию.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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