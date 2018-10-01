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Теплоход затонул в Черном море
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Теплоход с грузом металлолома затонул в Черном море, находившийся на борту экипаж спасен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана. «Чувствуют они себя нормально», - уточнили в Росморречфлоте.
В 06:45 мск от дежурного морского спасательного центра Севастополя поступила информация о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в Черном море в 50 милях от берега. Судно получило крен, его экипаж эвакуировался на спасательный плот. На помощь были направлены морские суда, в том числе танкер «Минерва», который и поднял на борт экипаж аварийного теплохода.
«Сам теплоход затонул», - сообщили в Росморречфлоте. Глубина в этом месте составляет 1900 м. Угрозы загрязнения нет.
Отмечается, что причиной затопления судна могло стать смещение груза.
«Ночью, вероятно из-за смещения груза, произошел опасный крен судна, и капитан принял решение запросить помощи», - сказал собеседник агентства.
По данным спасательного центра, сухогруз перевозил металлолом в Турцию.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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