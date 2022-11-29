Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Тепло вернулось в дома жителей поселка Бурабай

29 Ноября 2022, 17:12
Тепло вернулось в дома жителей поселка Бурабай

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в квартирах жителей поселка Бурабай удалось, наконец, стабилизировать температурный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Низкая температура последних ноябрьских дней заставила тепловиков работать в усиленном режиме. Для того, чтобы не потерять достигнутый температурный режим, тепловики решили подключить новое котловое оборудование фирмы «Висман», в результате чего произошел технологический сбой гидравлического и температурного режима», - поделились в ведомстве.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияра Куанышбаева, на данный момент котельная работает в штатном режиме.

«Температура подачи +70°C. Обратный трубопровод +60°C, обратная скорость воды по системе теплоснабжения 1600 куб. м в час. На данный час все технологические режимы в норме», – собщил Д. Куанышбаев.

Такие социальные объекты в поселке, как поликлиника и библиотека, по сообщению, работают в штатном температурном режиме +20°C.

«В связи со сбоем в поселковой котельной наблюдалось временное понижение температуры. Был усилен контроль, особенно за температурой в квартирах жильцов. Сейчас температуру нагоняют. Постоянный обход жилья показывает, что в большинстве квартир температура составляет +20°C, местами +22°C», - сказал замакима Бурабайского района Ерлан Биданов.

Напомним, жители поселков Бурабай и Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области жаловались на отсутствие тепла в их квартирах. Термометры показывали от 5 до 15 градусов. Учащиеся одной из школ поселка перешли на дистанционный формат обучения. Чиновники объясняли происходящее технологическим сбоем на действующем оборудовании котельной.


Теги:
Новости по теме
Все котельные в Костанае работают в штатном режиме - коммунальная служба
Специалисты Павлодарских тепловых сетей прибыли в Экибастуз
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: работы по ликвидации порывов продолжаются на 2 магистралях
Читайте также
Более 18 млрд тенге потрачено на подготовку теплостанций Карагандинской области к зиме
Суд постановил уведомить районную прокуратуру о ложных показаниях работника «КазАвтоЖол»
ДТП с двумя смертями: водители грузового авто и эвакуатора приговорены к тюрьме
Аварии на казахстанских ТЭЦ: ожидаемое следствие и что нужно исправить
Петропавловская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме – монополист
Авария на котельной: Жители райцентра в Костанае замерзают в своих домах
Все котельные в Костанае работают в штатном режиме - коммунальная служба
Жителям Бурабая и Окжетпеса объяснили, почему в их квартирах холодно
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
3 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
4 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве
5 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции

Лента новостей