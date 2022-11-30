Тепло в жилые дома и соцобъекты в Рудном подается в штатном режим - акимат

30 Ноября 2022, 21:25

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ -В Рудном ликвидирован порыв на магистральных сетях в районе домов №6 и 4 по улице Гагарина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел ЖКХ.

«В 21:00 силами аварийных бригад ТОО «Рудненские теплосети» методом установки катушки на место поврежденного трубопровода, порыв на магистральной сети диаметром 325 мм в 9-м микрорайоне, в районе домов № 6 и 4 по улице Гагарина устранен. Теплоснабжение на социальные объекты и в жилые дома города подается в штатном режиме»,- прокомментировали в местном акимате.

Ранее сообщалось, что из-за порыва трубопровода отопления в Рудном были отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа

Позже в местном акимате сообщили, что вопрос с устранением аварии на трубопроводе в городе Рудном под контролем местных исполнительных органов.